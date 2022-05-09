賣股當天就能拿到款項不再是夢！因應金管會正式開放「應收在途交割款債權」納入不限用途款項借貸擔保品範圍，賣出股票的投資人，只要當天向券商申請不限用途款項借貸經核准，將由現行2個營業日後才能收到的賣股款項，縮短為當天就能變現。

富邦證券推出「T+0借款」服務，投資人以2個營業日後可拿到的賣股款項，先作為擔保品抵押給富邦證券，透過線上申請三步驟即可輕鬆完成借款，增加資金調度的即時性和便利性。

富邦證表示，公司跟緊主管機關法令開放，於5月份同步啟動以「應收在途交割款債權」申請不限用途款項借貸業務，為便於投資人快速了解，又簡稱為「T+0借款」。

有別於其他券商須臨櫃簽署及辦理相關作業，富邦證券提供全線上簽署作業及跨平台的線上借款服務，將繁瑣的借款步驟予以簡化，投資人免出門，線上申請只要三步驟即可輕鬆完成借款，賣股當天就可變現，相關費用及優惠請洽分公司營業員。

適逢5月份報稅季來臨，正是大眾有短期資金需求的熱門時刻，富邦證券指出，只要是富邦證券電子交易客戶，即可透過電子憑證下載完整所得資料，更可善用不限用途款項借貸服務，除了以「應收在途交割款債權」擔保，亦可以有價證券為擔保，投資人不必再賣股繳稅。

同時，配合「T+0借款」業務的開放及交易電子化，當投資人在資金緊俏時，無論是想先賣出股票或希望繼續持有，都可透過不限用途款項借貸來取得資金，讓資金運用更靈活。

富邦證表示，如欲瞭解更多「T+0借款」，可至富邦證券官網查詢，或洽分公司營業員，由專人提供解答及服務。