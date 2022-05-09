太魯閣國家公園「山月吊橋」將改名為「布洛灣吊橋」，配合吊橋網路預約系統調整，16日9時至12時暫停預約。（羅亦晽攝）

太魯閣國家公園「山月吊橋」橫跨立霧溪，站在橋上，即可飽覽太魯閣峽谷鬼斧神工的險峻壯觀，去年8月啟用後，成為超夯打卡景點，不過太管處尊重當地太魯閣族人意願，決議將橋名改為太魯閣族傳統地名的「布洛灣吊橋」，彰顯地方已逾300年歷史的山林文化。

太管處表示，去年例行召開「太魯閣國家公園原住民族地區資源共同管理會」，會議中有委員針對山月吊橋部分，提議恢復太魯閣族的傳統地名「布洛灣」，為尊重在地族人意願及歷史文化內涵，樂觀其成，經會議研商，決定改為「布洛灣吊橋」。

日據時期，日本人曾在布洛灣設置山月吊橋，連接立霧溪兩岸，是當時合歡越道路上最長最高的鐵線吊橋，由於走在橋上，驚險萬分，許多人視為畏途，甚至被派至內太魯閣任職的日本人，見橋時，不禁萌生辭意，而有「辭職橋」的別稱。

太管處為了分流紓解走訪太魯閣峽谷的大量遊客，2016年8月起，沿用早年山月吊橋的橋名，在布洛灣興建全長196公尺、距橋梁下方的立霧溪谷153公尺的無障礙吊橋，輪椅和嬰兒車都可通行，適合各個年齡層的遊客，2020年8月12日啟用後，已成民眾必訪的熱門景點。

太管處表示，如今將山月吊橋更名為布洛灣吊橋，不僅與吊橋所在的布洛灣臺地一致，也能彰顯300年來，太魯閣族人在立霧溪流域中發展的山林文化與歷史。

配合吊橋的更名作業，太管處也將逐步更新指標牌示、網頁資料等，未來印製的出版品，也會採用新的橋名，由於參訪吊橋須預約，不過配合網路預約系統調整，16日9時至12時暫停預約。