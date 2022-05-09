全台首座美術館與圖書館共構，世界級地標建築「台中綠美圖」，將在5月11日上午10時舉行上梁典禮，屆時市長盧秀燕與市府團隊出席，並邀請日本建築工程團隊、美術界及圖書館界專家一同參與，活動將透過市長臉書和「台中文化小尖兵」粉絲專頁全程直播，歡迎民眾一起上線見證歷史時刻。

文化局表示，「台中綠美圖」由日本知名建築師妹島和世、西澤立衛組成的SANAA建築師事務所，和台灣劉培森建築師事務所跨國合作、操刀設計，2019年9月開工動土。

文化局指出，「台中綠美圖」結合圖書館與美術館特色打造「悅來閱美」理念，上梁典禮不僅邀請各界來賓共襄盛舉，現場也將設置綠美圖願景展覽，募集不同領域作家以畫作或文字形式，表達對綠美圖的期待與想像。

文化局表示，當天上梁典禮現場，並邀請知名樂團魚丁糸團長兼吉他手可田，為整場典禮製作專屬配樂，除讓典禮充滿藝文氣息外，綠美圖更首度突破傳統，邀請全場參加來賓在梁上簽名落款，「人人都是上梁者」，期許和市民一同共好共榮。

綠美圖上梁典禮於5月11日上午10時舉行，活動現場均依照中央流行疫情指揮中心防疫規範，民眾也可透過市長臉書（https：／／www.facebook.com／LuShiowYen）和「台中文化小尖兵」粉絲專頁（https：／／www.facebook.com／TaichungCulture）欣賞全程直播。