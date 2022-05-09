由於泉州3月爆發疫情在4月上旬得到控制，屬於3月的出貨遞延到4月出貨，力達-KY(4552)4月營收達4.12億元，月增64.08％，年增26.79％。前4月累計營收為14.26億元，年增16.65％。4月三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機營收比重分別占23.78％、60.35％及12.76％。

產品占營收比重部分，三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機營收比重持續平穩，螺桿機的營收仍占6成以上，螺杆機中的E系列永磁螺杆機增長較快。對活塞機的替代效果明顯，性價比高受到市場青睞。

4月中國製造業採購經理人指數(PMI)為47.4％，較上月下降2.1個百分點，從行業來看，受疫情影響，裝備製造業增速有所放緩，但高技術製造業實現持續穩定運行。4月高技術製造業採購經理指數為50.1％，繼續位於擴張區間。

公司表示，在大陸各級政府支援中小企業發展的帶動下，鞏固中小企業的穩定。近期相關部門進一步統籌疫情防控和物流暢通，同時也加大紓困等措施，有利於市場信心回籠。