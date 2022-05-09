桃園一名鄭姓人夫懷疑擔任酒店小姐的妻子私會男客，自行蒐證後，依侵害配偶權為由，向妻子提告求償。桃園地院審結，認為女方的職業本須與男客人密切聯繫，難認其有侵害配偶權，判鄭男敗訴。可上訴。

判決書指出，鄭男主張與妻子於2014年結婚，2020年間妻子為了償還他的債務，下海至酒店擔任陪侍小姐，由他每天親自接送，但他卻發現妻子與另名范姓男客人私交甚密，還一同在商旅過夜。

鄭男拿出妻子與范男的LINE對話紀錄，妻子曾說，「那有想我嗎」、「那有喜歡我嗎」「那有愛我嗎」、「我一直擔心懷孕這件事情」、「那要吃避孕藥是嗎」、「也會破壞你的家庭」、「你掰開我的腿尿尿碰尿尿的地方」等語；范男則回覆，「我應該要戴厚」、「愛你」等語，認為妻子出軌，憤而提告向兩人求償100萬元。

對此，人妻辯稱，她為了償債至酒店上班，范男僅是客人，兩人為普通酒客關係，並無交往與曖昧之處，縱使有曖昧與親密行為，仍屬酒店的工作性質，男認定她已侵害配偶權。

桃園地院法官認為，鄭男所提出的證據並無法證明妻子與范男共處一室，且酒店陪侍的工作性質，不免須與客人有曖昧對話，實在難認有破壞夫妻關係的情事，僅屬於個人人格自由的表現，故判鄭男敗訴。可上訴。