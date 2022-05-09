直播》今單日確診突破5萬例？陳時中最新說明

中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增40,304例COVID-19確定病例，分別為40,263例本土個案及41例境外移入(21例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增12例死亡。比起7日本土新增46377例、8日增44294例，今天40,304例本土個案，已經是連2天確診數都往下降。

今本土新增40263例，死亡12例。(指揮中心提供)

指揮中心表示，今日新增之40,263例本土病例，為19,317例男性、20,936例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(14,179例)、臺北市(7,057例)、桃園市(6,358例)、臺中市(2,099例)、高雄市(1,910例)、基隆市(1,480例)、臺南市(1,448例)、宜蘭縣(992例)、屏東縣(773例)、花蓮縣(767例)、新竹縣(758例)、彰化縣(497例)、雲林縣(370例)、苗栗縣(340例)、新竹市(336例)、臺東縣(276例)、南投縣(197例)、嘉義縣(180例)、嘉義市(131例)、澎湖縣(89例)、金門縣(17例)、連江縣(9例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增12例本土病例死亡個案，為10例男性、2例女性，年齡介於50多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、11例具慢性病史、3例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月13日至5月7日，死亡日期介於5月5日至5月7日。

指揮中心說明，今日新增41例境外移入個案中，22例男性、19例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，移入國家均調查中。入境日介於今年3月23日至5月8日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,018,466例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,619,519例排除)，其中397,504例確診，分別為11,914例境外移入、385,536例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計931例COVID-19死亡病例，其中916例本土，個案居住縣市分布為新北市443例、臺北市339例、基隆市40例、桃園市32例、彰化縣15例、新竹縣14例、臺中市及宜蘭縣各6例、花蓮縣5例、屏東縣4例、苗栗縣3例、高雄市及雲林縣各2例、新竹市、南投縣、臺南市、臺東縣及嘉義縣各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。