周曉涵和媽媽、外婆拍攝三代同堂家庭照，當作母親節禮物留念。（TVBS提供）

TVBS戲劇《機智校園生活》歡慶破百集，男主角宥勝開心表示「這是我第一次參與超過100集的戲劇，感觸很深，非常感謝觀眾的支持，也希望未來可以再慶祝1000集！」昨（8日）適逢母親節，在劇組度過的宥勝憶起從前的母親節，他與家人們一定會聚餐，然後送一些小禮物和卡片。有一次在母親節拍了親吻阿嬤臉頰的照片並洗出來裱框，那張照片至今都還珍藏著，非常有意義。

周曉涵今年母親節也選擇與母親還有外婆拍攝三代同堂的照片留念，一圓自己和她們的夢。她分享自己、媽媽與外婆分別代表30、60、90三個世代，這次的拍攝是很值得紀念的禮物，成品她們都很滿意，有溫馨又帶點微復古的感覺。

TVBS《機智校園生活》劇情精彩不斷，宥勝與周曉涵感情走向備受關注，讓網友紛紛期待後續發展，敲碗坐等第101集，宥勝笑說：「讓觀眾朋友們等那麼久，終於有進展了。」先前《機智》在YouTube頻道上首映直播，創下1萬名觀眾在線收看的高紀錄，演員馮容潔更是只要沒有拍戲，就會守在螢幕前與觀眾一起收看直播。

今（9日）晚將回歸完整版，馮容潔則嗨喊超級開心，已經期待再次與粉絲聊天討論劇情了！演員群也將會上線陪觀眾朋友一起看，其中酒令-李星鏴曾喊話若在線破1萬3千人，就要敲碗女主角周曉涵跳舞的諾言，如今也呼喊網友一起來破紀錄。為慶祝《機智校園生活》滿100集，YouTube完整版自9日起回歸，每周一至周五晚上10點「TVBS劇在一起」YouTube頻道完整版首映，LINE TV同步上架，LiTV隔日中午12點上架。《機智校園生活》電視版每周一至周五晚間8點於TVBS 42頻道、MOD TVBS精采台、TVBS-ASIA播出。