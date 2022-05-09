八貫(1342)4月營收為2.2億元，維持高檔表現，與去年同期相較成長58.4％，累計1-4月營收8.4億元，年增率44.4％，4月單月、累計營收皆創歷史同期新高。

八貫在稼動率保持滿載，且客戶長單比重拉高下，4月營收與3月相當，維持在逾2億元高檔水平，其中航太/救生產品線單月業績突破4000萬元，為歷史新高，相較去年同期成長高達205.1％。

八貫指出，今年在歐美各國已逐步邁向正常生活，並規劃放寬邊境管制下，帶動全球航空產業復甦，進一步啟動航太逃生設備需求快速成長，相較去年前三季公司航太/救生產品線僅貢獻9％占比，目前則倍數成長，八貫看好逃生滑梯在輕量化、布料升級趨勢的帶動下，出貨可望倍數成長，目標在未來兩年能搶下5成市占率。

八貫日前董事會已達成決議發行國內第一次有擔保轉換公司債，並已於4月29日獲得證期局核准，八貫將籌資新台幣2億元，另將於5月19日召開股東常會，承認2021年度營業報告、財報與股利政策，八貫2021年營收20.68億元、營業淨利3.16億元、稅後淨利2.66億元，每股稅後盈餘(EPS)3.92元，營收獲利表現皆創下歷史新高，並擬配現金股利3元。