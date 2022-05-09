中油大林廠外包商鎮海海事工程公司，遭爆積欠47名勞務員工共逾百萬元薪資，受害員工向高市議員鄭光峰陳情。（鄭光峰提供）

中油大林廠外包商鎮海海事工程公司，遭爆積欠47名勞務員工共逾百萬元薪資，受害員工向高市議員鄭光峰陳情。（鄭光峰提供）

中油大林廠承包商鎮海海事工程公司，遭爆積欠47名勞務員工共逾百萬元薪資後，洪姓負責人疑捲款落跑。受害者求助無門，憤而向高市勞工局申請協調，但尚未有進展，轉而向高市議員鄭光峰陳情，鄭痛斥「詐取勞工血汗錢真可惡」，要求勞工局在5月24日展開勞資協商，盡速解決勞資紛爭。

受害員工今（9）日當面向鄭光峰陳情指出，中油大林廠行政勞務早期由行政院退輔會承包，後改由中油對外招標，但每年換包商，等於年年換老闆，工作相當不穩定，去年由鎮海海事工程公司承包中油大林廠行政勞務工作，顧用47名勞務人員從事各辦公室的行政業務雜項工作。

受害員工提到，每月領2萬5200元基本薪資，有人已做了30多年，沒想到這次卻被無良得標廠商惡意欠薪，受害員工為47人，沒領到的薪水加上去年1整年不休假獎金，每人約4萬元左右，但他們也沒籌組工會，根本求助無門。

鄭光峰表示，鎮海公司不只多次遲發薪資，期約屆滿最後1個月，更藉故要員工先蓋章，再據此向中油表示已付薪，要求請款，等拿到錢後，鎮海卻避不見面，也聯絡不到人。

鄭光峰認為，中油本身未嚴謹把關，然而詐取勞工血汗錢更是真可惡，他已督促勞工局立刻處理，目前訂於5月24日下午2時召開勞資協商，盡速解決。屆時若協調不成，也會動用勞工權益基金替員工打官司。

勞工局表示，這些勞務員工已向勞工局提起勞資爭議調解申請，將依勞方訴求，安排期程邀集勞資雙方召開調解會議。