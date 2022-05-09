宜家家居（IKEA）控股公司Ingka Group零售高層受訪時表示，支付俄羅斯1.2萬名員工薪資的計畫再延長3個月，一直到8月止，但未來也可能繼續發放。

身為全球最大家具品牌的IKEA在3月初曾宣布暫停俄羅斯門市營運，並提到因俄羅斯入侵烏克蘭導致供應鏈受阻等問題，當時稱以盧布支付當地員工薪資到5月。

Ingka零售業務經理昂庫（Tolga Oncu）向路透指出，「我們已決定延長到6個月，並且持續觀察、分析接下來的情況，然後再作後續決定。」