IKEA俄羅斯員工薪資 再延長發放3個月 13:442022/05/09 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜家家居（IKEA）控股公司Ingka Group零售高層受訪時表示，支付俄羅斯1.2萬名員工薪資的計畫再延長3個月，一直到8月止，但未來也可能繼續發放。 身為全球最大家具品牌的IKEA在3月初曾宣布暫停俄羅斯門市營運，並提到因俄羅斯入侵烏克蘭導致供應鏈受阻等問題，當時稱以盧布支付當地員工薪資到5月。 Ingka零售業務經理昂庫（Tolga Oncu）向路透指出，「我們已決定延長到6個月，並且持續觀察、分析接下來的情況，然後再作後續決定。」 快篩超額發放 挨轟牛頭不對馬嘴 疫情惡化 兩性薪資差距擴大破萬元 #IKEA #俄羅斯 #發放 #薪資 #延長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上海推紓困政策 延長地方金融組織還款期限 11:472022/05/08 兩岸 二戰紀念日激昂演說 澤倫斯基：邪惡回來了 23:042022/05/08 國際 畢業季找工作 起薪「疫」外攀升 04:102022/05/09 財經焦點 英國YouTuber因拍攝俄羅斯太空基地遭拘捕 16:562022/05/08 國際 美國對台海的「烏克蘭陽謀」 04:102022/05/09 時論廣場 俄勝利日前夕 亞速鋼鐵廠婦孺全撤離 04:102022/05/09 國際大事 美擴大制裁 禁3家俄羅斯電視台與會計信託服務 03:272022/05/09 國際 陸科企陷兩難 聯想、小米低調撤俄 04:102022/05/08 全球財經 曝普丁「最後底線 」 郭正亮：這4國要小心了 22:352022/05/08 政治 俄羅斯奪蛇島 烏克蘭復仇狂炸 林濁水嘆一句：戰略負資產 16:392022/05/08 政治 台積電做這件事後 俄晶片業遭慘殺 普丁下場悲劇了 09:362022/05/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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