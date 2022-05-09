新冠本土疫情肆虐，買不到快篩，令民怨沸騰，為使疫情高風險地區民眾在實名制販售通路以外，能有更多管道買到家用快篩，行政院副院長沈榮津與經濟部、衛福部團隊協調業者，即日起將由廠商每日供應市場約40萬快篩試劑（實際數量由通路業者依市場需求跟供應商洽定）供雙北、基隆、桃園地區，領有醫療器材販賣業執照的超商及零售通路共7366家門市，自今起陸續販售。

經濟部表示，今年4月28日起實施快篩試劑實名制販售服務，每日平均配送約200萬劑羅氏快篩試劑到全國4884家健保特約藥局、79家偏鄉地區衛生所販賣，實施後，考量雙北、基隆、桃園地區因疫情發展迅速且人口稠密，政府則進一步協調北北基桃的四大超商（統一、全家、萊爾富、OK）及四大零售通路（全聯、美聯社、屈臣氏、康是美），由領有醫療器材販賣業執照的門市共7366家門市販售快篩試劑，並協調快篩製造業者釋出及調度，未來將每日配送約40萬劑到門市，讓急用的民眾更多管道購買。若當日售完，隔日也會持續補貨。

經濟部說明，每日配送的劑型均為亞培公司進口的快篩試劑單劑包裝，同時為了讓有急用的民眾能在最快的時間在自由市場購得快篩試劑，也協調相關業者每人限購1劑，讓更多人可以購買。政府協調製造商及通路業者販售，相關進貨、物流及販售尊重自由市場機制，但考量防疫所需，政府也勸導業者，單劑售價不超過180元。