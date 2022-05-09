2018年普悠瑪號在宜蘭新馬車站翻覆出軌釀18死、200餘傷的重大事故，讓列車高速過彎安全性備受關注，台鐵擬將該次事故地點的新馬站彎道截彎取直，從曲線半徑306公尺改為500公尺。台鐵今（9）日表示，新馬站因為要施工之故，5月31日起暫停載客業務，工程單位預計施工到明年底。

軌道路線曲線半徑愈小，彎度就愈彎，新馬站曲線半徑僅306公尺，是鐵道迷口中「全台最彎鐵道」之一。根據統計，台鐵全台彎道曲線半徑在1000公尺以下的彎道就有上百處。

新馬彎道曲線半徑僅306公尺，但因為已完成雙軌化、電氣化工程，若截彎取直就會整個車站消失，原本並未列入台鐵2018年報交通部及行政院的東部截彎取直計畫當中。但由於2018年10月發生了普悠瑪號重大事故，2019年台鐵規劃將東部20處曲線半徑較小的危險彎道「截彎取直」時，也首度將事故地點的新馬站彎道納入改善。

根據規劃，新馬站改善範圍自武荖坑橋北端至蘇澳新站，雙線全長約2600公尺，預計會將新馬站北移1440公尺至武荖坑橋北端，距現冬山站約2750公尺、蘇澳新站約2350公尺，屆時新馬站的曲線半徑也會從原來306公尺改成500公尺，工程將耗資6億元。

由於必須將新馬站移設新址，台鐵局今日宣布，配合交通部鐵道局東部工程處代辦台鐵局新馬站彎道改善工程施工需要，5月31日起暫停新馬站載客業務，旅客須至蘇澳新站或冬山站乘車，移設新址啟用後才恢復客運業務。據了解，工程單位預計施工到明年底。