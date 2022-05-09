32歲香港男歌手吳業坤，過去曾在選秀節目中展現驚人的歌唱實力而順利出道，並發行多張唱片受到眾人矚目，也因為帥氣的外表與迷人的才華而在入行12年間就陸續傳出18個緋聞女友，十分會放電。而近期進軍日本歌壇的他，突然在深夜宣布「結婚震撼彈」，嚇壞不少粉絲，他雖沒有公開新娘的正面，但驚人的真實身分還是被網友們給挖出。

吳業坤雖是以歌手身分出道，但也曾簽約TVB電視台，在多部電視劇中飾演三線的配角，演技時常被吐槽，不過他的異性緣絕佳，每次拍戲都會與劇中女演員傳出緋聞，因此在他出道12年間，緋聞女友就高達18位，其中幾位還是大咖女星。不過，與電視台的合約到期後，吳業坤就將事業重心轉向日本，考取日文語文能力N2資格，順利在日本歌壇出道並開設YouTube頻道再次出發。

但沒想到，7日晚間吳業坤突然在社群媒體上發文表示「小弟結婚了，感覺好微妙」，並曬出夫妻倆的合照，雖老婆是背著鏡頭入鏡，仍被眼尖的網友發現新娘正是現年27歲，名叫濱口愛子的日本賽馬節目主播兼女演員，在當地受到批粉絲的喜愛。

事實上，濱口愛子在本月1日便在推特上公開結婚照，並宣布自己在4月份結婚的消息，當時她雖將男方的臉給遮住，但從外型、服裝、身材以及宣布結婚的時間點看來，都與吳業坤不謀而合，甚至也有媒體爆出老公是「香港歌手」，讓網友更加確定兩人的關係，婚後他們也將移居海外生活。