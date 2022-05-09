針對香港特首選舉結果，歐洲聯盟（EU）外交政策負責人8日指出，這違反了民主規範；中國駐歐盟使團發言人則回應，中方強烈不滿及堅決反對歐盟公然詆毀抹黑香港特首選舉。

港媒香港電台報導，中國駐歐盟使團發言人表示，香港第6任行政長官選舉順利圓滿舉行，前政務司司長李家超高票當選，特區各界予以積極評價及熱烈祝賀，「歐盟方面罔顧國際法和國際關係基本準則，公然詆毀抹黑特區選舉，粗暴干涉香港事務和中國內政，中方對此表示強烈不滿及堅決反對」。

該名發言人聲稱，這次選舉是香港實現「由亂到治」重大轉折後舉行的首場行政長官選舉，是香港新選舉制度又一次成功實踐，「整個選舉過程依法依規，公平公正，規範有序，社會參與廣泛深入，充分彰顯民主」。

當地時間8日，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell Fontelles）在一份聲明中表示：「歐盟對這種違反民主原則和政治多元化的行為感到遺憾，並視這次選擇過程為瓦解『一國兩制』原則的又一步。」