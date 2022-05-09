美股四大指數上周五再收跌，跌幅在0.3～1.4％，代表科技股的那斯達克指數收跌1.4％最深，台北時間今（9）日至午盤時，美國電子盤續跌，引發台股加權指數今天直接跳水200點之後，指數一路探底，盤中最低來到16,081點大跌約326點，兵臨萬六大關。

台股今天殺盤重心仍在大型權值股，除了台積電大跌，拖累指數約50點之外，金控雙雄的富邦金、國泰金都同步大跌，各拖累指數也有11點，再來是長榮、聯發科、兆豐金、中租-KY、中信金等股價同步大跌，也拖累指數約5～8點附近，明顯集中在半導體股及金控股。

外資上周對台股操作明顯調節金控股，同時貨櫃三雄今天表現也十分疲弱，是台股加權指數今天跳水大跌後一路探底的重要原因，就類股來看，電器電纜股跌幅逾4％最重，另外，玻陶股、金融保險股、貿易百貨股、光電股及其他類股等跌幅都超過3％，只有油電燃氣、其他電子較抗跌，跌幅不到0.5％。

台股今天不但摜破日前16,219點新低，也跌破去年10月5日盤中低點16,162點，逼近去年5月18日的位置。去年5月18日盤中曾跌破萬六大關，最低為15,564點，5月17日盤中最低點的15,159點。