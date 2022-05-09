美國政府將在12日舉行第二屆新冠疫情線上峰會，外交部長吳釗燮證實，台灣已接受到邀請，今年將確定參與，但關於參與的方式與人選，還是要配合主辦單位，尚無法對外透露；我方會比照去年，峰會結束後才對外說明。

美國白宮宣布5月12日將召開全球線上峰會，這場峰會將由美國與7大工業國集團（G7）輪值主席國德國、20國集團（G20）主席國印尼、非洲聯盟（African Union）主席國塞內加爾和加勒比海共同體（CARICOM）主席國貝里斯共同主持，而在去年，我方由當時前副總統陳建仁應邀參與。

立法院外交及國防委員會今天邀請吳釗燮、僑務委員會委員長童振源報告「當前我國推動公眾外交與華語教育之策略及成效」，並備質詢。吳釗燮透露，台灣今年已經接到邀請，也將確定參與，但關於參選的方式與人選，將要配合主辦單位對外說明。

吳釗燮表示，今年其實台灣已經接到邀請，但是實際上還是要搭配主辦單位，有關參與方式、人選必須要由主辦單位代表說明，「對方還沒有說好，什麼時候要對外說明」，對方希望整個處理完畢後再對外說，強調我方將比照去年作法一樣，在峰會結束後說明。

至於參與的層級會不會比去年高，由蔡總統親自線上參加，吳釗燮強調，台灣已經接到美國的邀請，只差對方還沒有對外公開，因此目前不能對外說明透露，待峰會結束，跟主辦方溝通好之後就會公布。