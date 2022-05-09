投標1700萬快篩採購案的高登公司被踢爆前身是小吃店，國民黨立委洪孟楷今天在臉書上指出，剩下的九家投標廠商中，其中「新富偉生物科技股份有限公司」被踢爆是綠友友，「因思銳國際股份有限公司」之前是做遊戲業，代理線上遊戲，「難道又是小吃店傳奇翻版？」

洪孟楷指出，九家廠商中，有兩家廠商各保證一千萬劑快篩，其中一家「新富偉生物科技股份有限公司」被踢爆是綠友友，據媒體報導新富偉公司負責人簡美琴曾違反政府採購法規定，但包含她本人與董事簡承盈、簡君全卻都是民進黨支持者，捐過政治獻金。簡美琴哥哥簡承盈，還是衛福部長陳時中的學弟。」國人不禁要問，為何總是有關係的人能夠取得高額標案？

另外「因思銳國際股份有限公司」簽約進口一百萬劑快篩，但該公司之前是做遊戲業，代理線上遊戲，洪孟楷質疑，難道又是小吃店傳奇翻版？

洪孟楷也指出，該公司之前有倒閉紀錄，且多起勞資糾紛新聞，例如在「因思銳遊戲總局」公司擔任司機的許姓男子，離職後不滿公司沒有給足加班費，向台北地方法院提告追討，許男在法庭上拿出近400張的派車單。洪要求衛福部應好好審視，避免之後快篩無法交貨。

洪孟楷強調，快篩之亂持續延燒，但更應該杜絕任何人趁機大賺國難財，政府採購都是使用國人納稅錢辦理，當然要好好把關，衛福部應該向國人說明清楚，才能保障合法、防範不法。