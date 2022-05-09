漆藝創作老師陳永興，於台中文學館研習講堂舉行「漆事道茗-陳永興漆藝展」，展期即日起至5月29日止。（台中市文化局提供／張妍溱台中傳真）

曾榮獲第2屆台中市工藝師、漆藝創作老師陳永興，於台中文學館研習講堂舉行「漆事道茗-陳永興漆藝展」，展期即日起至5月29日止，另有「漆藝、茶道、詩歌交識的人文風景」講座及民眾動手漆項鍊手作體驗活動，透過靜態展覽及民眾互動參與創作，體會漆藝千變萬化的境界。

文化局指出，「漆事道茗-陳永興漆藝展」其作品將堆漆變塗技法與螺鈿、和紙應用於屏風、茶道與書道用具和樂器，體現如詩畫般的世界；運用天然漆創作，呈現插花、掛畫、點茶、焚香四種文人雅趣題材，讓民眾從五感體驗中感受漆藝的生活美學。

這次展覽作品融入茶、書法和尺八三項東方文化，分為「流金歲月」、「墨客」及「萬象」等3個系列，陳永興說，為表達「流金歲月」心境，作品中結合書法藝術，以漆書寫詩詞，搭配朱紅漆、金屬粉末和貝殼應用在作品上，呈現出漆藝內斂高貴優雅的奢華意象。

陳永興老師説，在從事漆藝創作過程中，他常抱著懷舊之心思考文物和生活之間的關係，希望創作出如詩畫般的世界，藉由漆藝創作道出美感，讓觀賞者如同品茗一樣，得到身心靈愉悅的雅趣，體會漆藝千變萬化的境界。

文化局副局長曾能汀表示，陳永興從小跟隨父親陳豐和學習木藝製作，漆藝創作師承賴高山、賴作明老師，也曾到日本岩手縣安代町漆器研究所學習，跟隨富士原文隆老師學習日式漆器製作不但創立謙和堂致力於漆藝傳承與推廣。

陳永興曾榮獲第二屆台中市工藝師，作品更曾獲台灣全省美展57、60屆工藝類第2名，並赴法國、德國、美國、澳洲巡迴展出，亦多次參與中、日、韓、台漆藝國際學術交流活動，為台中市港區藝術中心駐館藝術家。

文化局指出，5月15日及5月22日也將辦理「漆藝、茶道、詩歌交識的人文風景」講座及辦理漆項鍊手作體驗活動，名額有限，歡迎踴躍報名參加。為落實防疫政策，台中文學館採單一出入口並規劃參觀動線，請民眾入館時配合量測體溫及雙手消毒，並全程佩戴口罩，參觀時亦需依照中央疫情指揮中心規定，保持社交安全距離。