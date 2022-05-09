「快篩試劑之亂」持續延燒，儘管總統蔡英文日前已表示將有1億劑快篩試劑到貨，並稱供貨會越來越穩定，但至今民眾依然為了購買快篩試劑而大排長龍，就有PTT鄉民在討論版發起提問，想統計鄉民們家中擁有的快篩試劑有多少？結果答案神是一面倒回覆「0」，意即「第一高票」正是：家中沒半劑快篩！

中廣董事長趙少康今（9日）發文痛批蔡政府，他指出，現在很多地方都需要快篩，但快篩劑又貴又缺，讓民眾怨聲載道，怒批「這個無能無良的政府沒有辦法提供人民足夠的快篩劑，還不准人民自力救濟，從國外進口，以解燃眉之急！」。

趙少康所說的情況，對比蔡英文所說的供貨穩定有如平行時空。有Ptt鄉民也發文，想統計鄉民們家中有多少快篩試劑「有人說快篩缺，有人說不缺，讓我們用數字來說話，各位說說，現在家裡有幾支快篩？」。

沒想到鄉民們幾乎一面倒的回了「0」，「0，還欠朋友一支」、「0，要上班哪有辦法買？」、「0，看到一堆人就不想去群聚了」、「我家成員共5戶皆0」、「0，大排長龍的買不到」，也有網友表示「有2支，但靠小孩居隔2次從學校拿到的」、「1支，等需要的時候再篩」。