歌手黃昺翔與嘉工熱舞社表演RAP版校歌，動感、熱情，洋溢青春。（廖素慧攝）

嘉義高工校長陳瑞洲表示，防疫規格拉高，分流降載舉辦一系列校慶活動。（廖素慧攝）

家長會長林怡華表示，嘉工人推動工業齒輪無限循環，持續往前衝。（廖素慧攝）

嘉義高工汽車科展示汽車塗裝技術。（廖素慧攝）

嘉義高工13日將百周年校慶演唱會，有玖壹壹、彭佳慧、黃妃、郭書瑤等超強卡司，堪比跨年晚會，早已萬眾期待，由於疫情緊繃，辦與不辦兩難，校方表示，如期舉行，不對外開放，且必須打滿3劑疫苗、全程戴口罩才能參加。

「我最搖百─嘉工100校慶演唱會」將於13日（本周五）下午5時開唱，有玖壹壹、郭書瑤、鼓鼓、黃妃、彭佳慧、吳卓源、黃昺翔、黃霆睿、琳誼、黃奕儒、李子森等圈紛無數的歌手，超強卡司媲美「跨年晚會」，引來眾多網友熱烈討論及期待。

嘉義高工校長陳瑞洲表示，嘉工創校百年，已有5萬名校友，籌備多時原本要擴大慶祝，因疫情緊張而分流降載舉辦一系列活動，把防疫規格拉高，如期熱鬧慶祝。

家長會長林怡華表示，嘉工100年來培育許多工業人才，就像百年校慶的LOGO象徵嘉工人推動工業齒輪無限循環，持續往前衝，不斷精益求精，為推動台灣產業發展貢獻心力及技術。

嘉工表示，校慶系列活動採高規格防疫，遵循疫情指揮中心及縣市政府相關規定，進入校園採單一動線，並需打滿3劑疫苗、量測體溫及酒精消毒，參與活動者須全程配戴口罩，不開放一般民眾參加。

嘉工今天舉辦百周年校慶系列活動啟動儀式，歌手黃昺翔與嘉工熱舞社表演RAP版校歌，動感、熱情，洋溢青春。

除了5月13日演唱會，還有5月14日「慈善公益音樂會」，由鋼琴王子陳冠宇、嘉工管樂團、混障綜藝團聯合演出；15日百年校慶慶祝大會暨卓越貢獻與傑出校友頒獎典禮。