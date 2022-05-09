貢茶「葡萄寶石系列」今夏重新回歸市場，在逐漸升溫的氣候中，具有獨特香氣與酸甜爽口的葡萄風味，是許多手搖飲愛好者的心頭好。貢茶將於5/12（四）推出「KAKAO FRIENDS葡萄派對」葡萄寶石系列新品，包括OREO莎莎奶蓋葡萄寶石、奶蓋葡萄寶石冰鑽、以及冰搖葡萄果茶等三款沁涼酸甜滋味。

融合Ｑ彈的葡萄風味寶石與香醇的奶蓋兩大元素，巧妙搭配淡雅綠茶、青茶，酸甜果汁與清甜茶香迸發專屬夏季的繽紛葡萄派對，讓豐富的滿足感帶走夏季的煩悶炎熱！此外本次新品同樣與超人氣KAKAO FRIENDS合作，推出限量Ryan造型吸管套。活動期間在實體門市購買葡萄系列、特調系列任2杯，可享優惠價購買最新款聯名好物或全系列可愛又實用的限量商品一款。

消費者於5/12(四)至14(六)新品上市首三日，於全台貢茶門市購買新品系列，可享10元現折嚐鮮優惠。或是於上市(5/12)前登入貢茶線上點餐會員，就可以現領五張10元的新品限定折價券，兌換時間自5/12起至5/14止，透過線上訂餐點購新品，也可以現抵10元，想要減少排隊時間，網路訂購優惠趁現在。無論在何處，都是享受紫色派對的絕佳食機。

貢茶的「OREO莎莎奶蓋葡萄寶石」以OREO x葡萄珍珠跨界迸出好滋味，選用酸甜葡萄與清新青茶交織成的沁涼冰沙作為基底，搭配Q彈的葡萄風味珍珠、軟滑水嫩的愛玉，最後以滿滿OREO碎片奶蓋鋪在表面。酸甜香濃的多層次口感就像喝的葡萄寶盒甜點，徹底滿足咀嚼控的夏季飲品慾望。北部售價85元/L杯，南部售價80元/L杯。

「奶蓋葡萄寶石冰鑽」標榜為夏日打卡必備降溫系視覺飲品，紫色漸層夢幻浪漫，冰涼滋味清爽暢快，絕對是炎夏打卡不能錯過視覺系飲品。清爽綠茶基底帶有咬勁滿滿的小碎冰，迸上Q彈酸爽的葡萄風味珍珠，最後由頂層那一抹雲海般的經典奶蓋完美包覆所有美味，好看好喝又好拍。北部售價85元/L杯，南部售價80元/L杯。

「冰搖葡萄果茶」是夏日人氣最高的酸甜葡萄風味，完美融合在自然沁香的青茶之中，酸中帶甜交織出清香宜人的仲夏午後滋味，回味甘醇爽口不膩。北部售價60元/L杯，南部售價55元/L杯。

延續KAKAO FRIENDS聯名優惠，貢茶與「KAKAO FRIENDS葡萄派對」系列新品同步推出「Ryan造型吸管套」，人氣Ryan為你守護開封後手搖飲粗吸管的衛生安全，在外也能安心暢飲美味，購買葡萄系列、特調系列任2杯，就能用優惠價179元把最可愛的Ryan帶回家。搭配貢茶與KAKAO隨行杯一起使用環保又安全衛生，一秒成為街上最可愛的風景。(數量有限售完為止)