日本鰻魚專賣店「小倉屋」去年推出的福袋造型「蒲燒鰻魚粽」，快速秒殺。 因工法耗時無法大量製作，今年也僅稍微增量到1,000組，讓更多喜歡不同口味與日本風味的人，可以端午節送禮或與家人享用，也可以在盛夏吃鰻魚補充元氣。台灣唯一、濃濃日本風味的「小倉屋福袋造型蒲燒鰻魚粽」，讓過節吃粽的同時又多一份祝福，每組售價880元，即日起在網站預購，售完為止。

「小倉屋」的「蒲燒鰻魚粽」是市面少見正宗的「鰻魚粽」。為讓口感及味道均為上乘之作還需仔細混合餡料，一層米飯餡料、一層金黃蛋絲、再一層米飯餡料，最後主角上場，小倉屋最經典費工炙烤入魂的鰻魚鋪好鋪滿，做工繁複。

鰻魚粽外型有別於台灣粽的三角形而是以福袋粽型呈現，剝開竹葉立眼看見色深而香滿滿蒲燒鰻魚鋪在糯米、白飯、杏鮑菇和香菇充分攪和融合的米糰子上，日本的典雅風格綻現!

為讓粽體具有Q彈口感，因此選用糯米和台灣特產白米各半，然後以高湯和泡香菇的甘純水付蒸。且為讓香氣與入口層次不單一，還精選鮮美乾香菇和爽脆的杏鮑菇切丁末分別蒸熟後再充份與米飯混合，並與小倉屋特製蒲燒醬一起拌攪，混合過程中也將炙烤過後焦香味十足、香酥卻帶軟嫩的鰻魚細丁加好加滿拌入其中，打造出充滿鰻魚香、香菇鮮、杏鮑菇脆的完美組合，與台灣粽子有迥然不同的風味。