台灣疫情升溫，確診者每天倍數成長，目前大部分是輕症或無症狀，居家隔離民眾暴增，新竹縣9日居隔和居家照護已超過4千多人，有的根本不曉得如何被傳染，難免會很焦慮，中醫大新竹附醫中醫師陳亮宇對居隔者身心調適問題提出相關建議。

陳亮宇說，在居隔者透過視訊門診中發現，有些在家隔離期間，除了感冒外，身心狀況也不是很好，有的不曉得如何染疫，擔心是否再傳染給別人或帶給家人傷害？回公司上班會不會被排擠？因心理產生罪惡感和不安，變得更焦慮、憂鬱。

陳亮宇說，確診者還是要先使用口服抗病毒藥物先治癒外，居隔期間首先要建立規律的生活作息，在家的這段時間，要有固定的吃飯和睡眠時間，三餐定時，吃的營養健康，提供身體良好的恢復基礎，最好晚上11點前入睡，讓身體有足夠的休息。

「很多確診居隔者在家就滑手機，對身體並不好！」陳亮宇說，研究顯示長時間滑手機，憂鬱焦慮度會提高，建議居隔者白天把窗簾打開，多點日照，調整晝夜節律可幫助睡眠，更能趕走憂鬱，每天固定30分鐘可些簡單運動，身體動一動，心情也會變比較開闊。

同時，可打電話或視訊方式與親友保持聯繫，聊聊隔離生活，也聽聽他們的生活，透過對話交流，可感受到正面的情感流動，打破隔離時孤獨的心理狀態，有助疏解苦悶的情緒和壓力。

陳亮宇說，因染疫都非我們所願，幾乎所有人都是疫情下的受害者，每個人不應該去「獵巫」，增加恐懼與分裂，這段時間，給自己與他人多一點關心與疼惜，少一點批判與責備。