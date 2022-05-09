江宏恩（左）伊正暌違20年再演父子。（三立提供）

江宏恩得知私生子真實身分的演技相當細膩。（三立提供）

受到疫情的影響，三立8點台劇《一家團圓》演員群接連確診，新加入的演員伊正戲份跟著也加重，他表示部分演員相繼確診後，瞬間讓戲劇走向及工作的時間分配都有很大的改變，「前陣子的確是蠻累的，為了讓每天的劇情都能夠正常的播出，大家都超時工作，常常坐在演員休息室裡準備。」江宏恩也因為演員休息室空曠而感到孤單，對王宇婕說：「演員休息室沒幾個人，現在連說話都有回音了。」同時他也替確診的演員朋友們感到擔心與關懷。

伊正這次演出反派角色，飾演江宏恩的親生父親，伊正透露早在20多年拍攝「花系列」時就曾飾演江宏恩的岳父，總是飾演父親一角的他說：「大概是因為外型感覺起來就比較威嚴、所以多年來三立好多檔的男主角基本上都演過我兒子」，他也笑說其實現代人蠻注重養生及保養、所以年過50的父子其實看起來真的也差異不大，反而覺得父子之間如果能像兄弟之間的相處其實也是蠻好的。

伊正為了能讓江宏恩當上集團接班人，和張瓊姿聯手使壞，讓觀眾氣得牙癢癢。江宏恩近期在劇中的情緒起伏較重，有感人祖孫情、兄弟鬩牆、和爸媽吵架等不同層面的戲碼，他對一場在雨中私生子身分曝光，知道自己不是葉家孫子的戲特別有感，除了情緒必須要很悲憤外，也努力詮釋角色心境的細節。

不少觀眾認為江宏恩「表演用心投入，是很有帶入感的演員」、「喜歡這次角色有層次的演出」，江宏恩表示雖然飾演反派，但一定要先喜歡這角色，才會有熱情表演，做到最大的發揮，並讓觀眾喜歡看才是最重要的。

這次劇中，圍繞著江宏恩的女人張瓊姿、夏語心，林筳諭及劉沛緹都有瘋狂、突破形象的演出，會不會因此觸動江宏恩挑戰「喜劇類反派」的路線？江宏恩趕緊拒絕並笑說：「這些女生瘋狂已經很飽和了，她們演得很好不需要我啦。」

伊正多次演出「斯文敗類」，雖然讓人憎恨但也因為帥氣的外表讓很多網友說：「恨得牙癢癢但又討厭不下去」，他表示想讓自己的角色多一點變化，就像去年的「湯包」角色，就讓他呈現出另外一種截然不同的風貌、比較接地氣，然後比較趣味的小人物角色，同樣也讓觀眾留下深刻的印象。

近期疫情嚴峻，伊正透露早在疫情剛爆發時就已經讓小孩停課，所有的才藝課程、音樂課程都採取視訊上學方式，老婆的工作也利用視訊教學；但他不一樣，必須工作到外面拍攝會接觸許多不同的人群，所以進劇組拍攝之前劇組做快篩之外，每天回到家在家門口用消毒水噴灑全身、靜置一段時間之後，再拿出隨身的快篩劑再做一次快塞，確定陰性正常的才敢回家，回到家也不敢抱小孩，直接進入浴室盥洗全身。所以常常已經工作超過數十個小時疲累不堪、還是寧可要再多花1、2個小時時間去確保自己身體健康，就是希望多一道安全防護可以讓家裡成員更安心、更安全。