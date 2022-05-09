科技部長吳政忠今證實，陽明交大前瞻火箭研究中心（ARRC）原訂5月4日在屏東縣牡丹鄉旭海村的科研火箭發射場域發射國內首支獲核准的火箭，因故取消，但隨後國防部中科院飛彈研發單位在未告知科技部狀況下進入施工，已違反相關規定。科技部會精進管理及相關罰則，預計1個月內提出。

屏東縣牡丹鄉旭海村設有全台首座合法科研火箭發射場，科技部與當地部落經過長時間協商後在去年11月獲「有條件」同意使用，若實施後對居民生活、環境有負面影響，可隨時要求中止，並禁止出借軍方演訓使用。

國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）的團隊，是第一個獲准在旭海村科研火箭發射場發射火箭的團隊，他們原訂於5月3日清晨6時發射，卻因天候條件不佳延至4日，但4日仍然因為天候和航電系統無法正常運作而無法發射。

不過4日傍晚在科技部人員撤離後，當地居民卻發現國防部中科院飛彈研發單位進入火箭發射場搭起帳棚，用挖土機等大型機具進行施工，已違反科技部當初和部落的協議。旭海部落居民揚言召開部落會議，中止科技部火箭發射場使用權。

科技部長吳政忠今天到立法院教育及文化委員會專案報告「我國太空發展現況與未來布局」，國民黨立委鄭正鈐質詢指出，在台灣要設置火箭發射場非常不容易，中科院的單位在未經允許下進入施工，已破壞科技部和當地部落的協議，科技部一定要追究責任。

民進黨立委鍾佳濱也說，科技部長應貫徹對部落土地的使用承諾，嚴禁出借給軍方演訓使用。不過在發射場西側，中科院就有棟五層樓的閒置建築，不僅水電設施完善、視野也正對發射場。因此，他建議科技部可藉此次事件與中科院協調，取得該建物使用權，以作為未來火箭發射控制中心及觀測台使用。

吳政忠回應，中科院在事先沒有通知科技部的情況下，就進入火箭發射場施工，但被發現後，在隔天就向當地居民道歉、並拆除相關設施。科技部未來會找機會和其他部會講解，相關罰則會在1個月內提出。同時這個事件已獲得解決，當地居部落並未要中止科技部火箭發射場使用權。