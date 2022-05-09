動滋券使用期限延長到今年8月底，加上發行主管機關教育部體育署再推出加碼200元，CPBLTV在9日正式公告再推出新方案，6月30日開放訂購1177元半季方案，訂購者月1日起可收看CPBL所有賽事，以及「動滋券專屬方案」，使用500元動滋券，就可收看60天中職賽事。

CPBLTV有單隊主場轉播每月77元、CPBL全賽事單月277元兩種基本資費方案，和90天750元方案，9日另再推出全新1177元半季方案，6月30日訂購後，可收看7月1日起CPBLTV館全賽事，包含上半季剩餘及下半季例行賽、二軍例行賽（每周四、五共兩場）、二軍冠軍賽、明星賽、季後挑戰賽、台灣大賽等賽事，相關賽事結束仍可持續觀看VOD歷史回顧賽事至明年2月。

因應動滋券使用期限延長到8月底，教育部體育署再加碼200元，9日CPBLTV正式推出500元動滋券專屬方案，只要使用動滋券訂購CPBLTV，可收看60天賽事。

此外，訂購Hami Video CPBLTV館，中職全賽事任你看，賽事回看、完整VOD、直播聊天室完整服務，每個帳號可同時在3個不同裝置上使用，電腦、手機、平板、連網電視都能看，支付方式除信用卡，另新增手機帳單付款（限中華電信門號），歡迎球迷朋友多加利用。