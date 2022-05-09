《五月雪》如火如荼在大馬展開拍攝，萬芳（左）、鄭人碩飛去拍攝力挺。（海鵬提供）

萬芳演出《五月雪》有30套當地傳統娘惹裝任挑選。（海鵬提供）

《五月雪》三地製片姚經⽟（左一） 、⿈巧順（右二）、周偉堂（右一）及導演張吉安（左二）出席開拍記者會。（海鵬提供）

馬來西亞導演張吉安曾以電影《南巫》勇奪金馬獎最佳新導演，他的新片《五月雪》如火如荼在大馬啟動，並邀請台灣女星萬芳、男星鄭人碩等遠赴當地拍攝。有趣的是，來自台灣的兩人在拍攝現場竟「相遇不相見」，原來他倆演出的劇情時代相隔了半個世紀，完全沒有對手戲。

值得一提的是，萬芳演出該片獲得超級禮遇，單是美麗優雅的娘惹（Nyonya）傳統服裝，劇組就端出30多套任她挑選，讓她眼界大開。鄭人碩演出戲班少東「波仔」則是「一褲到底」，1場大啖榴槤的戲，讓酷愛榴槤的他敬業地狂吃10粒，最後只得猛灌鹽水退火，還為了進入角色，3個月前就在台灣就勤練廣東話。

鄭人碩3年前曾在馬來西亞勇奪「亞洲電視大獎」最佳男主角，這次卻是第1次來到幸運地拍攝電影。有趣的是，自稱萬芳歌迷的他，這次在《五月雪》雖沒跟萬芳對到戲，卻跟「小萬芳」（萬芳的童年角色）命運緊緊相依，一同經歷了風雨飄搖的動盪年代。

而為讓自己更融入當地，鄭人碩經常安步當車，好讓自己曬得更黝黑還蓄鬍，沒想到反而常被誤認為馬來人，很多「同胞」都跟他熱情打招呼，被劇組戲稱「馬來帥哥」。演出《五月雪》讓鄭人碩對當地民族多元感到欽服，也深感當年華人闖蕩南洋的篳路藍縷。他更從「美食」來感受馬來西亞的多元文化，目前遍嘗了馬來菜、福建菜、印度料理，以及當地最富盛名的娘惹菜。

《五月雪》是張吉安的第2部電影，劇情描述上個世紀50年代赫赫知名「普長春班」粵劇戲班的興衰故事，帶出南洋華人闖蕩異鄉半世紀的風雨飄搖。今舉辦開拍記者會，除了張吉安、萬芳、鄭人碩，馬來西亞國寶級女星蔡寶珠、台大外文系高材生大馬女星陳俐杏，以及演出《幻土》東山再起的新加坡男星俞宏榮等演技派演員都現身。