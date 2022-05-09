女星許維恩與王家梁於去年11月歡喜結婚，夫妻倆感情甜蜜，經常透過社群曬恩愛，去年王家梁生日時，許維恩知道老公愛車，特地將他珍愛的白色賓士全身包膜，既變美又多一層防護，沒想到才半年愛車就被撞了2次，甚至這次發生包膜擋不住的慘況，車牌被撞到凹陷，但王家梁卻透露，只能自己認賠。

許維恩與王家梁結婚後，除了用心照顧夫妻感情與生活外，因為已經40歲，所以決定積極拚生子，她透露今年3月開始投入試管嬰兒療程，希望趕在41歲前懷孕當媽，無奈第一次在取卵療程雖然取了11顆，但經過層層關卡汰選後，沒能留下任何胚胎植入，許維恩坦言得知失敗當下忍不住崩潰大哭，所幸之後有老公陪伴再打起精神，進行下次療程前需要好好調整心情，就給自己3次機會，沒成功的話就「順其自然」。

王家梁愛車被撞，車牌整個凹陷，但苦於沒拍到事發當下的影像，可能要自認賠。(取材自chialiangwang IG、sharon701111 IG)

即使求子之路難行，但許維恩與王家梁仍維持甜蜜好感情，不料這回換愛車出事，王家梁昨天(5/8)在IG限時動態po文，心痛拍下愛車遭逢橫禍的照片，車牌整個被撞凹，但他恐怕只能自己認賠，「哪怕幾乎可以確定是哪一台車撞的，但沒有當下碰撞畫面…也沒輒」，而這是他半年內第二次被撞，苦笑下一步是要去換車牌。

愛妻許維恩也傳發他的限動，為老公抱不平，標示出車禍地點就在民權公園，公開喊話：「撞車的肇事逃逸～我們有你的車子車牌號碼～白色休旅，有良心就請你出現」，更明確表示肇事者就是停在他們前面的車主。