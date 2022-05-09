阿強日前為第一屆全球客家流行音樂大賽拍短片。（新視紀整合行銷提供）

「八十八顆芭樂籽」主唱阿強日前為「第一屆全球客家流行音樂大賽」拍攝創意短片，一連扮演神燈精靈、財神爺、廚神等角色，讓他大呼過癮，透露最喜歡財神爺造型，笑稱除了喜氣，也可能是自己的鬍子與扮相很搭配。

近期相當忙碌的阿強，除了現有的工作安排，日前偽單飛發行專輯《B 級精選》後，目前正在籌備「八十八顆芭樂籽」新專輯歌曲，加上音樂祭和音樂劇等工作邀約等，每天睡眠時間從原本6小時變成4小時，但他樂此不疲，因為這些工作都是他自己喜歡做的事情。

這些年因疫情影響，阿強不諱言對演出工作影響不小，但他也意外開啟自己的斜槓人生，包括與好友合作限量版聯名耳掛咖啡、「野球乾一杯」系列專屬商品、更推出自己的周邊商品，包括服飾、口罩、搖頭公仔、毛巾等，主持工作除了網路節目《野球乾一杯》，更多次受邀主持各大音樂節、金音獎後台直擊等活動，加上廣告、戲劇拍攝等，他幽默感謝「乾爹們」給機會，才能在疫情之下收入不減反增。「第一屆全球客家流行音樂大賽」分為創作組及歌唱組，報名延至5月31日截止，相關訊息可查活動官網。