周一全球最大加密貨幣比特幣價格跌破3.4萬美元大關，創下1月以來的新低價。股市大跌持續衝擊加密貨幣市場，目前數位貨幣的走勢通常跟隨科技股等所謂風險型資產。

稍早前比特幣最低跌至33,266美元，似乎有測試1月低點32,951美元的態勢，一旦跌破這個價位就是創下去年7月來新低。

目前比特幣持穩於33,500美元左右，下跌1.4%。

新加坡加密貨幣平台Stack Funds營運長Matt Dibb表示，加密貨幣仍被歸類為風險資產，和我們看到的那斯達克類似，大多數加密貨幣都受到重創。

以科技股為主的那斯達克指數上周收跌1.5%，今年以來下跌22%，主要因投資人預期美國居高不下的通膨將迫使聯準會調升利率，儘管經濟增長正在放緩

目前美股主要指數期貨均跌逾1%，那斯達克100指數期貨跌1.08%，標普500指數期貨跌1.15%。

上周五比特幣約收於36,000美元。Dibb表示，加密貨幣市場在周末的流動性極低，以及對名為「Terra USD」的演算法穩定幣（Algorithmic Stablecoin）可能與美元脫鉤的擔憂，亦導致加密貨幣在周末這段時間走跌。

稍早前全球第二大加密貨幣以太幣跌至2,421美元，創下2月底以來新低。