台中捷運綠線去年4月開始營運，至今已滿1年，但從2020年至今短短2年多，沿線8個車站的玻璃帷幕，已發生10次爆裂事件、總計破裂的玻璃有47片，市議員張耀中說，中捷綠線從試營運至今問題層出不窮。中捷公司表示，目前玻璃帷幕仍在保固期，已要求延長，發生爆裂後都要求廠商儘速更換。

張耀中指出，台中捷運綠線2020年試營運，短短幾天就因重大故障喊卡，直到去年4月重新營運；綠線沿線8座車站共有1萬8000片帷幕玻璃，全部都是採用雙層強化膠合型玻璃，2年多來已發生10次玻璃爆裂，破裂片數達47片、占總片數0.26％，且破裂的玻璃都是大陸工程承攬施工。

張耀中說，經追查，中捷綠線沿線車站玻璃帷幕由2家廠商承攬，其中大陸工程負責玻璃片數為1萬6100片、另家廠商遠揚工程負責約2000片；強化膠合玻璃爆裂或掉落，都可能危害到行人安全，台中市南區的一棟大樓，3年前就曾因玻璃帷幕從30樓高掉落，砸壞了多輛汽車。

張耀中強調，台中捷運是人來人往的公眾場所，車站玻璃爆破，將可能置民眾於危險中，負責廠商是否早就知道該批玻璃有問題？中捷難道只能採取消極的態度，遇到爆裂情況就拆換？

台中捷運公司指出，破裂的47片玻璃都是自然破裂，主因玻璃在強化過程中會殘留硫化鎳雜質，經過一段時間後，體積膨脹產生內張應力導致；玻璃自爆機率要視玻璃內含硫化鎳雜質數量與品質不同而有不同，但會隨時間逐漸降低，目前已要求廠商延長保固1年，後續將視整體自爆率實際數值再要求廠商延長保固期限。