中央流行疫情指揮中心今(9)日表示，為因應民眾反應，我國「數位新冠病毒健康證明」系統將增加顯示身分證字號資料之需求，方便在國內使用，並於今(2022)年5月10日上午8時完成版本更新。

數位新冠病毒健康證明新樣張，含身分證字號。(指揮中心提供)

指揮中心指出，有關數位新冠病毒健康證明申請，係以電腦或手機直接上網辦理，執行三個步驟即可取得：

一、確認身分。

二、選擇項目：選擇「疫苗接種數位證明」、「檢驗結果數位證明」。

三、取得證明：於申請成功畫面點選「下載/列印 數位證明」，若需列印者也可使用「取得超商列印碼」。

數位健康證明申請流程。(指揮中心提供)

指揮中心提醒，為更新原有版本的功能，申辦平臺預計於今年5月9日晚間9時至次(10)日上午8時暫時停止服務，進行版本更新，有急需使用者，請先提前下載。詳細下戴及驗證系統操作方式可以參考衛生福利部官網數位證明專區。