受惠於產品漲價效益與遞延出貨，和大（1536）自結4月合併營收6.34億元、年增13.67％，不僅連續兩個月站穩6億元大關，且改寫近42個月以來單月營收新高紀錄。

和大累計前四月合併營收22.19億元、年增4.14％。和大為反應原物料、運費、匯率等成本上揚，第二季起陸續調高產品報價5％～10％，加上先前因塞港等問題遞延出貨效益，推升4月營收表現。