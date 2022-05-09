漲價效益 和大4月營收創近42個月新高 14:592022/05/09 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於產品漲價效益與遞延出貨，和大（1536）自結4月合併營收6.34億元、年增13.67％，不僅連續兩個月站穩6億元大關，且改寫近42個月以來單月營收新高紀錄。 和大累計前四月合併營收22.19億元、年增4.14％。和大為反應原物料、運費、匯率等成本上揚，第二季起陸續調高產品報價5％～10％，加上先前因塞港等問題遞延出貨效益，推升4月營收表現。 受惠載板新產能開出 臻鼎4月續創歷年同期新高 鈞興-KY4月及前4月營收衰退只創同期次高 #和大 #月營收 #遞延出貨 #合併營收 #效益 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情攪局 亞德客-KY4月營收仍創同期次高 11:192022/05/09 財經 IC設計訂單能見度 大幅縮短 04:102022/05/09 財經要聞 《鋼鐵股》世豐前4月營收減1成 惟訂單看到8月 14:482022/05/08 財經 《電腦設備》綠金帶勁 達方Q2看增 07:482022/05/09 財經 東陽4月合併營收17.94億元 創疫情以來同期新高 10:262022/05/09 財經 氣立上海廠防疫停工近1個月 4月營收衰退 13:442022/05/09 財經 《半導體》光罩Q1本業創高 業外拖累獲利反探底 08:082022/05/09 財經 貿聯-KY 併購效益顯現 04:102022/05/08 證券．權證 《電子零件》欣興4月營收續攀峰 Q2展望仍正向 10:182022/05/09 財經 《半導體》長科* Q1獲利創單季新高 Q2可望向上 15:482022/05/08 財經 連兩個月站上七億元關卡 晶睿4月營收創歷史次高 11:512022/05/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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