台灣虎航（6757）首發國內航空業超限量NFT，將於明（10）日開賣，發行數量為15顆、每顆起標價15萬元，價高者得標，將可參與交機過程、空位搭乘等天花板賦能，等同享有台灣虎航員工的福利！

台灣虎航15顆NFT與台灣新銳數位藝術家Jun合作，以網紅虎將與台灣虎航的航點來發想設計，富含Jun的設計風格與立體空間感的藝術創作，呈現飛行與旅遊的樂趣，每顆設計各不相同，讓收藏家可依個人喜好來競標喜歡的作品，其中更推出法國的紀念版本，向空中巴士的所在國致敬。

除了每顆圖案各有增加收藏紀念價值，其賦能則都相同，包括可參與並見證台灣虎航A320neo的交機過程3次，時程預計在2022年及2023年之間，將依空中巴士原廠通知的可交機時程為主，一旦確認後，將會各別通知NFT持有者。

還有18個月效期的台灣虎航空位無限次搭乘的權益，則是提供NFT持有者，隨心所欲搭乘台灣虎航全航線出發前仍有空位的航班，與員工同享想飛就飛的特殊福利。

台灣虎航本次發行NFT，選擇與台灣交易量最大，且合法設立登記的MaiCoin集團合作，並選用其Qubic錢包，支援在多個平台上透過信用卡即可輕鬆購買數位收藏品。

MaiCoin集團創辦人暨執行長劉世偉表示，台灣虎航使用Qubic Creator最新開發的Auction（拍賣）與Pass（驗證與通行證）功能，讓tigerNFT販售期間玩出新高度，台灣虎航也可有效管理NFT的賦能。不論是想個人收藏使用，或後續在二級市場轉手，都能擁有最大的彈性空間。