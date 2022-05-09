教育部提出國高中以「九宮格」座位進行防疫的規定，引發學生及家長的反彈。教育部今表示，對於非確診者所屬班級之座位「九宮格」同學，但仍有與確診者有密切接觸的學生，家長若有相關疑慮，可基於防疫目的為其子女向就讀學校請假。

教育部表示，對於學生請假，學校可個案認定並給予防疫假，不納入學生個人出缺勤紀錄，也不會因此扣減其學業成績評量。相關請假規定，教育部會於明（10）日行文向地方政府教育局處與學校再次說明。

教育部7日公布新的停課規定，國高中階段學生因已有較完整之疫苗覆蓋率，因此取消全班性暫停實體課程方式，規畫以確診個案長時間相處之鄰近九宮格同學進行匡列，實施3天「防疫假」停止到校 。

教育部請學校提醒學生，於上課期間、課間與休息時間，仍需持續佩戴口罩，落實個人防疫措施以降低風險。此外，如學校因確診及居家隔離人數急遽增加，造成學校在課務運作上發生困難，學校仍可以考量其運作量能調整授課方式，並通報主管機關備查。

教育部指出，因應請防疫假學生之學習需求，教師得採多元、彈性方式指導學生學習，其方式包括同步提供實體課程之視訊、錄製課堂教學影片、提供課堂教材或學習單供學生學習；或於學生恢復到校上課後，視實際需要，實施學習扶助課程，所需教師鐘點費，由學校預算支應或向主管機關申請補助。