爲聆聽基層民意，新北市長侯友宜近期走訪各行政區，舉行行動治理座談會，與基層里長、民意代表面對面會談，希望能有效率解決問題，回應民眾的需求。今天上午侯友宜到烏來區公所參與座談，聽取相關單位的簡報與回覆，其中有關溫泉管線延伸的問題，新北市關旅局回覆有實行上的困難，建議改以現地鑽掘溫泉水源就近使用。

今天烏來區的行動治理座談會，區公所報告各項施政成果，包括持續營造在地特色提升觀光量能，已完成覽勝橋重建並增設水霧光雕，區內景點及道路橋樑亦設置光雕工程，營造夜烏來美景；另受蘇迪勒颱風重創毀損的公三公園(高砂義勇隊紀念園區)，也復建改造為泰雅文化主題公園，工程已竣工辦理驗收中。

另外，針對原有的加九寮步道修復、忠治里、瀑布商圈希望延伸溫泉管、以及孝義里居民合法取得土地等提案，新增的台北水源特定區南勢段673號土地維持公墓用地案等相關議題，市府相關局處也做出回應。

其中，關乎忠治里瀑布商圈的溫泉用水的管線延伸分享提案，今日在新北市觀旅局的回覆下，也正式宣告破局。觀旅局表示，因目前烏來溫泉公共管線部分可供應量及設備能量上，無法供應額外溫泉水給他處使用，為了避免導致水量不足而產生民怨，穩定現有供水，所以建議兩地區改以現地鑽掘溫泉水的方式做使用。

對於觀旅局的回覆，代表瀑布商圈提案的區民代表王文炳表示，因為原有管線距離瀑布商圈不遠，所以希望用最方便的方式，讓溫泉水可以分享到瀑布商圈，也可同促進瀑布商圈的觀光效益，不過因觀旅局回覆，所以目前已改用建議的現地鑽掘模式進行，且已有找到溫泉水源。

民政局長柯慶忠表示，自108年啟動行動治理至今，烏來區計提案30案，已完成16案，除追蹤列管及已提出的問題外，會中未提到的問題，請里長們後續提供書面資料給公所彙整轉市府相關單位研議，盡力滿足市民需求。