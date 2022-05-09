佩德羅挑戰比肩寬的100盎司肉盤。（東森提供）

《醫師到你家》洪暐傑醫師（左）向艾嘉（右）挑戰大胃王比賽。（東森提供）

EBC噪咖網路節目《X Hour》與EBC東森網路節目《醫師到你家》將於今（9日）播出與特盛吃貨艾嘉的大胃王比賽，《X Hour》派出藝人佩德羅與艾嘉對決，挑戰100盎司肉品的火鍋大胃王，由艾嘉1人對戰佩德羅加工作人員的8人隊伍。

這次挑戰除了100盎司的肉類，還有爆量的海鮮、菜盤、主食等，食量超大的艾嘉都坦言，「我有點沒信心，因為我第一次看到連菜盤也這麼多的，老實說有被嚇到。」比賽的100盎司的肉盤更是大到光盤子都比佩德羅的肩膀還寬。

佩德羅表示曾在西班牙參加大胃王挑戰，「我那時是大學生很窮，要在45分鐘內吃完1.5公斤的麵包夾肉，我吃到1.2公斤時就快不行了，但失敗要付20歐元對我來說很多，我就瘋狂硬塞，到最後10秒時還剩一塊麵包跟肉，我就硬塞進去，但當時我從胃到食道全都塞滿了，結果我一吞下去就立刻吐了。」。

佩德羅自信表示這次他跟7位工作人員一起吃，一定不會輸給艾嘉，「這樣不行啦，我們8個對她，她還這麼小小一隻，是霸凌欸。」比賽開始前還不忘狂掀衣服秀肌肉，結果沒想到比賽開始不到20分鐘，艾嘉的肉盤已見底，佩德羅則明顯慢下速度，已經飽到不行。

得知艾嘉是吃飽飯後才來挑戰，更是讓佩德羅傻眼說：「我是空腹過來的，現在則是飽到是胃撐住腹肌」，直呼自己吃到腹肌失蹤；艾嘉則是吃肉吃到嘴角超酸，因此才逐漸慢下速度，但最後仍挑戰成功，讓全場鼓掌。

另外，《醫師到你家》邀請各方醫師專家，於每集節目中探訪來賓家中，從生活環境與習慣對症下藥給出建議，今日一樣邀請艾嘉擔任來賓，與洪暐傑醫師進行PK，挑戰吃完整隻全雞，當洪醫師還沒吃完雞腿，艾嘉便已吃掉半隻雞，艾嘉笑說自己食慾差的時候也會吃掉2個便當，每個月光伙食費就要3萬塊左右，就連舉辦婚禮時，先生都還幫她舉辦大胃王比賽，引全場驚呼連連。EBC噪咖網路節目《X Hour》，5月9日(一)下午4點15分於噪咖FB及YouTube平台首播上架。EBC東森網路節目《醫師到你家》，5月9日(一)晚間9點於東森新聞FB及醫師好辣YouTube平台首播上架，敬請期待。