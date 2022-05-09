雲林縣寄養家庭愈來愈少，失依兒童面臨愛的斷炊。（張朝欣攝）

雲林縣寄養家庭愈來愈少，近2年退出6戶，只增加3戶，失依兒童面臨愛的斷炊，9日雲林縣政府與雲林家扶舉辦「打開家門，讓愛住進來」寄養家庭招募記者會，表示寄養家庭每月有補助安置費，且可藉由互相陪伴豐富人生，目前縣內寄養家庭共31戶，希望今年能增加5戶。

「打開家門，讓愛住進來」寄養家庭招募記者會由雲林縣副縣長謝淑亞、縣議會副議長蘇俊豪等人共同主持。今年授證合格的寄養家庭有31戶，照顧34名寄養兒童，目前的照顧量能已趨近飽和，急須新的寄養家庭，希望更多人加入這場愛的接力賽。

雲林家扶寄養組督導林珊宇表示，雲林縣寄養家庭最多曾達45戶，但因寄養家庭父母年齡老化、另有生涯規畫等因素而退出；新寄養家庭無法持續增加，主要原因多為擔心無法妥善照顧孩子、不敢嘗試，害怕無法承受日後與寄養孩子分離等。

林珊宇說，目前31戶寄養家庭中，擔任5年以上者達三分之二，很須要新血輪的加入，其實作為寄養孩子的父母並不困難，若遇到任何問題，雲林家扶與雲林縣政府隨時可提供協助，且每月都有補助安置費用，以及提供保險、健檢補助，讓寄養家庭無後顧之憂。

縣社會處處長林文志指出，寄養家庭主要是讓失依兒在成長過程中，藉由家庭功能幫助發展健全人格，為給予寄養家庭更充分的支持，雲林縣今年起調升每名寄養兒童每月安置費用為2萬5614元至3萬1306元，希望號召更多家庭加入寄養家庭行列，讓失依兒有個溫暖的家。