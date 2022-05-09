英國29歲知名女星茱蒂康默（Jodie Comer），一出道就憑著甜美、精緻的臉蛋，與173公分的高䠷身材獲得矚目，2018年還憑著電視劇《追殺夏娃》中的女殺手「薇拉內爾」而一舉獲得「英國電視學院」及「艾美獎」的最佳女主角獎 ，演技備受肯定。而在今年的「英國影藝學院電視類」（2022 BAFTA TV）頒獎典禮上，茱蒂康默也穿著一件深V禮服性感出席，大秀火辣的好身材，立即成為全場鎂光燈的焦點。

隨著英國政府對於疫情的開放，「英國影藝學院電視類」頒獎典禮也在本月8日於倫敦的Royal Festival Hall盛大展開，紅毯上的明星更是摘掉口罩、華麗登場。其中，憑著《脫稿玩家》、《追殺夏娃》、《福斯特醫生》等多部電影及影集走紅的茱蒂康默，今年也以影集《援助》入圍並拿下最佳劇集女主角獎。

當天茱蒂康默穿著一件黑色貼身晚禮服優雅現身紅毯，除了裙襬超高衩的設計使她一雙大長腿若影若線外，胸口深V至肚臍的性感剪裁，更讓她豐滿上圍一覽無遺。

另外，相當親民的茱蒂康默，看到現場聚集許多喜愛她的熱情民眾，她也特別走進觀眾群，近距離的與粉絲們打招呼並彎腰在海報上簽名，而她豐滿的好身材也因此被看光，令網友們大噴鼻血，直呼「這身材太辣了」、「辣到不得了」、「如此完美的女人是真實存在的」、「恭喜茱蒂，她值得」、「老婆太美了」火辣的穿搭受到網友一致好評。