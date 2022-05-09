防疫政策滾動式調整，不少民眾對於居家照護、居家隔離、自主防疫等措施一頭霧水。中央流行疫情指揮中心今彙整各項防疫措施，供民眾參考。

本土疫情每日新增萬人確診，疫情指揮中心為避免民眾霧煞煞，列出4類人的檢疫時間，包括確診者、入境者、密切接觸者及其他民眾，其他民眾又分為自我健康監測、自主應變對象。（圖／指揮中心提供）

確診者如為輕症或無症狀，且符合居家照護健康及環境需求條件，可採「7+7」居家照護及自主健康管理。已結束居家照護者，無須外篩即可外出，禁止前往人潮擁擠、餐廳內用、聚餐聚會等活動。

自國外入境者採「7+7」措施，入境時採檢，居家檢疫7天，期滿當日快篩陰性，並進入自主健康管理，無須快篩及可外出，禁止前往人潮擁擠、餐廳內用、聚餐及聚會等活動。

如為確診者的密切接觸者，採「3+4」措施，目前僅匡列同住親友和住宿同寢室友，自最後接觸日隔日起算3天為居家隔離，收到接觸者匡列時進行快篩，結束後進入自主防疫4天，快篩陰性可外出，但禁止前往人潮擁擠、餐廳內用、聚餐及聚會，學生須待自主防疫期滿次日快篩陰性才可上學。

自我健康監測對象可分為兩種，一種是密切接觸者的接觸者，若密切接觸者採檢陰性，即可解除監測；另一種是確診者的同場域工作者，如在24小時內無適當防護接觸大於15分鐘，屬於高風險，無症狀且接種3劑疫苗滿14天者，需自最後接觸日起自我健康監測7天，避免前往人潮擁擠、餐廳內用、聚餐及聚會等活動。

至於「自主應變對象」指的是同班同學或同場域接觸者，根據學校或場域規定採自主應變措施，包括實施防疫假、停課等。陳時中指出，只有被判定為高風險且沒有打疫苗的人，需要停工或居家上班3天。