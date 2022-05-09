高雄佳益工業有限公司長期投入公益活動，為了幫助行動不便民眾有更便利的交通，在高市議員李雅靜的牽線下，佳益公司決定捐贈1輛復康巴士給高市府運用，盼造福行動不便的身心障礙人士，並於9日上午於高市議會舉辦復康巴士捐贈儀式。

位在高雄仁武區的佳益工業有限公司主要經營金屬加工產業，董事長莊青穎長年投入社會公益活動，透過李雅靜得知市府正在積極募集復康巴士，準備投入營運及舊車汰換，莊青穎有感於身心障礙者對復康巴士迫切的交通需求，決定捐贈1輛復康巴士，希望造福行動不便的身心障礙民眾。

高雄市長陳其邁指出，莊青穎捐贈的復康巴士加入後，可造福更多長者、行動不便者的就醫需求，希望藉此拋磚引玉，邀請更多企業加入公益行列。高市議長曾麗燕表示，感佩莊青穎在企業經營成功之際，用心回饋社會，為社會更添溫暖。

李雅靜說，莊青穎白手起家經營企業有成之後，發願從事公益活動，將所獲福氣回饋給社會，因此捐贈復康巴士交由市府營運，以服務更多需要的民眾。高市府交通局表示，感謝佳益工業的善舉，未來除了持續爭取經費外，也會積極尋求民間善心人士及企業捐贈復康巴士，營運期間民眾所捐贈復康巴士，將視年度補助經費多寡予以執行營運車隊擴充或汰舊換新，以提升車輛服務品質及乘坐舒適度。