基隆市警察局第二分局東光派出所員警機靈尋獲劉女，並緊急協助送醫，成功阻止憾事發生。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆劉姓女子與母親先後確診，女兒憂心沒有經濟收入，竟從醫院跑回家中吞藥尋短，所幸基隆市警察局第二分局東光派出所員警機靈尋獲劉女，並緊急協助送醫，成功阻止憾事發生。

據了解，劉女母親因腿部骨折至醫院就醫，開刀採檢時發現確診，女兒憂心陪同住院期間沒有經濟收入，決定先一同返家隔離，但返家途中劉母因腿部過於疼痛癱坐在地，女兒無助在旁，只好報警尋求協助，警員呂佳錚等人趕往現場後，成功說服2人先至院就醫。

未料，沒多久，警方接到院方傳來消息，劉女因得知自己也確診，一時間打擊過大，向醫護人員揚言輕生，並奪門而出。東光派出所立即派員協尋，並通報勤務指揮中心協助手機定位，所幸於7日凌晨，在母女2人住處尋獲劉女。

劉女向警方告知，自己已吞食百餘顆止痛藥，員警立即報請消防局協助送醫，阻止憾事發生。

基隆市警局表示，警方後續將協同當地里長以及相關社政單位，加強關懷該對母女的生活狀況，並提供必要幫助；同時也呼籲民眾，生命沒有過不了的難關，請撥打24小時生命線專線「1995」，如有發現有民眾發現危急狀況，並請撥打110報案專線。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980