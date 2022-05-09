中央8日調整「校園因應COVID-19防疫授課方式」，新制取消全校性暫停實體授課，新竹縣教育局宣布，確診個案的匡列對象將依規以班級為單位暫停實體授課3天，或實施防疫假3天，確診學生、教職員及匡列對象所需快篩試劑，由學校發放，並取消匡列隔離者電子圍籬管制，且不開立居家隔離通知書。

教育局長楊郡慈表示，新竹縣所屬學校因應疫情，8日起修正確診個案授課調整，國小及幼兒園、安親班、課照中心若有確診個案，匡列對象為同班同學及老師，暫停實體課程3天，由學校發放每人1劑快篩試劑。

國中、高中及補習班若有確診個案，且在確診前2天內曾到校上課，匡列對象為同班座位的九宮格同學，但不必居家隔離，僅實施3天「防疫假」停止到校，由學校發放每人1劑快篩試劑。

各級學校的課程、社團與活動，若與確診個案在「確診前2日內」有摘下口罩共同活動15分鐘以上，該活動的教師、學生、教練等人員，實施3天「防疫假」停止到校，由學校發放每人1劑快篩試劑。

住宿生的部分則比照同住親友，同寢室室友均需居家隔離（3＋4），由學校發放每人3劑快篩試劑。

楊郡慈表示，依據新制不論暫停實體授課或防疫假，只要3天期滿後，第4天起就可恢復到校上課，因暫停實體授課採線上課程，學生不須請假，陪同家長也可用學校通知作為佐證，向雇主申請防疫照顧假。

至於7日前已實施暫停實體課程的班級，被匡列居隔的教職員工或學生，除了確診者和同住親友仍應依規定隔離至期滿，其餘被學校匡列為居家隔離者，8日起解除居家隔離。