為維護租屋市場秩序，消保處會同內政部及各地方政府針對全國書店、生活用品百貨、四大超商等共計120家門市所陳列之286份住宅(房屋)租賃契約書進行專案查核，結果有38家門市仍陳列舊版契約，比例高達3成，消保處已要求各銷售通路下架舊版契約。

根據消保處針對市售住宅(房屋)租賃契約書查核結果，查核120家門市，有38家門市陳列舊版契約，比例為31.7％；各門市共計陳列286份契約，其中83份為舊版契約，比例為29％。

消保處表示，舊版契約存在「押金上限及返還時點不明確」、「不當轉嫁稅捐」、「加重承租人違約之責任」等不利條款，貿然簽約恐對自身權益有所損害。簽約前務必選擇正確的銷售通路購買新版契約，並自備新版契約與出租人簽約。

再者， 租賃契約倘由出租人提供者，應逐點核對契約內容是否與應記載及不得記載事項規定相同；最後，若出租人提供不合規定之舊版契約，應拒絕簽約，並可檢附事證向主管機關提出檢舉。

消保處呼籲，印製業者及銷售通路業者，在成本及獲利考量外，應注意企業形象並肩負社會責任，主動「回收」及「下架」舊版契約，並印製、陳列新版契約，以維護整體租屋市場秩序，並保障租賃雙方權益。