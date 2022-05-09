陸軍CM11戰車今（9日）清晨因操作不慎，撞上新竹縣湖口鄉八德路的交通號誌桿。（翻攝自臉書社團《爆廢公社》）

國軍再出包！新竹縣湖口鄉八德路今（9日）凌晨5時許發生一起車禍，一輛戰車疑似因操作不良，衝上分隔島，撞斷交通號誌桿，被路過民眾目擊，拍照上傳網路，掀起網友熱烈討論。對此，陸軍第六軍團指揮部表示，已立即通報相關單位修復，對於造成用路人不便，深感抱歉。

目擊者在臉書社團《爆廢公社》發文指出，今晨5時許，有一輛戰車疑似因操作問題，衝上新竹縣湖口鄉的八德路的分隔島，並撞斷交通號誌；因事發地點距離裝甲兵學校僅500公尺，原PO也寫下「裝甲兵學校外的電線桿又被戰車撞斷嘍」。

照片曝光在臉書各大社團後，火速引起熱議，不少網友留言調侃，「完了，巴比Q了」、「在裝甲車面前還是得彎腰的，這就是現實的殘酷」、「都是電線桿的錯，擋到路了」、「為何不是測速器？」、「排除障礙物沒事」、「真的很擔心國家的安危，這樣真的能打仗嗎」。

陸軍CM11戰車今（9日）清晨因操作不慎，撞上新竹縣湖口鄉八德路的交通號誌桿。（翻攝自臉書社團《爆廢公社》）

對此，陸軍第六軍團指揮部表示，所轄584旅乙輛CM11戰車，今（9）日清晨執行戰備訓練任務期間，行經新竹縣湖口鄉八德路段時，不慎撞及中央分隔島交通號誌燈桿，單位立即聯繫新竹縣政府管理單位修復，並通報警方鑑處。

第六軍團對於造成用路人交通不便，深感抱歉；單位將檢討事故發生原因，並持恆強化所屬行車安全教育及防衛駕駛觀念，以維行動安全。