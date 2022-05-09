TPU廠鼎基先進材料（6585）北美市場開拓有成，4月營收2.59億元，年增19.8％；前4月營收也在高階客戶為主的美洲地區市場助力下，年成長105％。

鼎基副總林庚賢表示，北美分公司主導的微創機械手臂無菌保護套產品通過客戶嚴格認證後，將迎來快速成長的階段。微創機器人手術系統為目前全球最先進的微創手術系統，截至2021年底全球執行已經超過1,000萬例，已在全球許多國家中廣為使用，包含美國、歐洲和亞洲國家等。

鼎基2018年在作為高階市場指標的北美地區設立分公司，以貼近客戶市場及滿足高度客製化需求策略，在經過三年耕耘後，可望在今年開花結果，營收、獲利動能活絡看俏。

林庚賢指出，近年包括手術機器人無菌保護套、高價車款使用的車漆保護膜（俗稱的犀牛皮）、航太市場所需的零件等多項高階市場的終端應用產品都同步增長。

此外，目前一次性使用的醫療耗材多以焚化處理，在環保意識逐漸擴及醫療產業時，TPU環保材料成為最佳選擇，TPU材料可回收再加工、可自然分解、燃燒不產生毒氣等優勢，為全球公認之綠色環保且性能優異的新型高分子材料，鼎基憑藉逾40年專業實力將加速拓展醫療市場新商機。