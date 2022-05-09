1名網友在《爆怨公社》寫下，他家的胖橘貓太貪吃，偷吃嬰兒奶粉，卻因為太胖，而整顆頭卡在奶粉罐內，令原PO哭笑不得，貼文一出引起網友熱議：「那麼貪吃不意外」、「那個盒子很大耶，這巨貓」、「10個橘貓9個胖，還有1個特別胖」。

原PO將罐子拔起後，橘貓的頭都是奶粉。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO在臉書社團《爆怨公社》抱怨，他一早起床聽到廚房傳來喵喵的叫聲，以為家裡的橘貓出了什麼事，趕緊上前查看，不料到了廚房以後，發現是貪吃的橘貓把他女兒的奶粉罐撬開來舔，結果頭卡住，直接在原PO面前跳起舞龍舞獅。

為了怕被網友們誤會虐貓，他澄清，在看貓咪頭被奶粉罐卡住後，他第一時間就把罐子拿起來，並附上整顆橘頭都奶粉的貓，原PO表示奶粉罐子不是會割人的鋁箔材質，另外他也特別強調：「我沒有虐待胖橘飢不擇食，不信的話，各位看著他的身材」。

網友們紛紛爆笑留言：「橘貓啊，那麼貪吃就不意外了」、「10個橘貓9個胖，還有1個特別胖」、「看她的體型認證橘貓愛吃無誤」、「那個盒子很大耶，這巨貓」、「這罐奶粉裡，魚肝油味道太吸引貓了」、「快逮捕現行犯」、「主子一定在想:奴才還不救，還在錄影」、「神貓，頭被套住了，盡然還能後退走路，還能閃避障礙物，真的是有夠強的」、「但應該是要考慮把這類的奶粉罐收好鎖進櫃子內以策安全」。