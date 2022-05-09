梁文傑認為北市沒把買快篩當回事。（摘自梁文傑臉書）

對於台北市刪除28億防疫預算，市長柯文哲稱是市議會要求刪除預算，惹毛藍綠議員。民進黨北市議員梁文傑提出審計部資料，質疑台北市從來沒有把買快篩當一回事，「一路胡扯，被人拆穿胡扯又繼續胡扯，這才是讓人不爽的地方。」

梁文傑表示，他並沒有很想指責誰誰誰為什麼不早點去買大批快篩，因為現在對快篩的需求有點被誇大，很多人是在囤貨以備不時之需，並不是真的要用。

梁文傑說，但如果自己根本沒有要買，卻指責別人為什麼沒有買好給你用，然後又說是因為聽信中央的話被騙了，那就是鬼扯。

梁文傑指出，根據審計部提供的資料，今年1到4月，在各地方政府中，高雄花5200萬元買快篩，桃園、新北、台中也都花了好幾百萬，但台北市只花53萬，甚至比金門縣政府69萬還少。

梁文傑認為，台北市政府不是沒有錢，想買的話，隨時可以從市長預備金、災害準備金和疫情募款調個幾億出來。

他說，問題是柯文哲從來沒有把買快篩當成重要事項，因為他很久以前就說打了三劑就要和病毒共存，很多措施可以拿掉，然後疫情起來，又最先呼籲要以篩代隔，好像自己是先知，等到被人發現其實台北市從來沒有把買快篩當一回事，又說是因為「聽信中央的話」。

梁文傑炮轟，一路胡扯，被人拆穿胡扯又繼續胡扯，這才是讓人不爽的地方。