教育部九宮格匡列出爐，卻讓第一線一團亂，新北市議員江怡臻今在議會質詢時指出，新北市某班級全班33人9人快篩陽，老師認真匡列，匡到最後只剩4人要上課。新北市教育局長張明文表示，按照這個情況應該是要停課，新北市授權學校決定，確保孩子學習與健康。

江怡臻說，教育部九宮格匡列問題多，該班學生33位9位快篩陽 ，1學生家人PCR確診等問題，老師認真匡列下來，發現依據教育部規定，全班剩4人，還是要到校。

江怡臻表示，教育部匡列模式不切實際，其實上課時戴口罩，不太會講話，反倒是體育課、外堂課、跑班選修課、下課的密切接觸者，更有感染風險，卻不強制匡列。

江怡臻說，先前為了之前保護確診者個資，不公布學校、班級，但在教育部匡九宮格後，大家都知道確診者是誰，反而增加確診者心裡壓力。

張明文說，其實各縣市還是保有最大彈性，九宮格主要是發快篩試劑時用，實際操作還是會提醒學校與家長溝通，授權學校最大彈性。

張明文說，新北還在浪頭上，面臨很多個案，也最有經驗，基本執行面會給校長、學校防疫會議最大權限，向議員所說情形，一定是全班停課，另國高中也可以獨立在家，彈性比較大，會考、期末考，學校家長有需要，可讓孩子線上學習，確保孩子考試權益。