群光(2385)4月份自結合併營收為80.61億元，年成長1%，累計1-4月自結合併營收達369.06億元，年增11%，為同期歷史新高。群光NB大陸廠已經百分百復工，但客戶的復工尚未百分百，以及料況掌握仍有不確定性，以致於手上訂單很多，但部分仍出不了貨。Q2整體營收較Q1可能季減，但年增仍可望有5~10%的成長。

群光今年首季獲利強勁，第一季AI影像產品年成長將近八成，主要原因在於客戶需求強勁，IC缺貨料況獲得改善，以及泰國產能的大力支持。群光的AI影像產品除了智慧家庭的IP cam與門鈴攝影機，亦擴展到車用駕駛監測系統(Driver Monitoring System, DMS)，商用監控IP cam，與普及度越來越高的智慧視訊會議產品，另外亦有日系大廠於電視搭配智慧鏡頭，以及警用攝影機和拋棄式醫療內視鏡的鏡頭等，應用範圍包羅萬象，推升AI影像產品未來成長潛力。

展望第二季，因4月受到上海、蘇州、昆山及吳江地區封城影響，物流受阻，待日後陸續解封，群光將加緊與上下游合作廠商密切合作，全力出貨滿足客戶需求。

法人認為，群光今年高單價鍵盤將提升鍵盤營收及獲利，AI影像產品成長動能強勁，加上泰國廠區運轉順利，今年預計貢獻度將再度創高，雖然目前有疫情封城因素干擾，但仍預期群光今年營收及獲利將繼續突破2021年紀錄。